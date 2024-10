PIB da zona do euro (preliminar) cresce 0,4% no 3º trimestre e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,8% entre julho e setembro.