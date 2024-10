Petróleo fecha em alta com produção da Opep+ e estoques no radar

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, 30, respaldado por relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estuda atrasar a retomada na produção do óleo e após os estoques do produto nos Estados Unidos recuarem, contrariando expectativas.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 2,08% (US$ 1,40), a US$ 68,61 o barril, enquanto o Brent para janeiro de 2025, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganhos de 2,02% (US$ 1,43), a US$ 72,16 o barril.

Depois de iniciar a semana com perdas importantes, diante dos desdobramentos do ataque seletivo de Israel ao Irã, o petróleo voltou a subir nesta quarta, apoiado por relatos de que a Opep+ estuda adiar sua retomada de produção de óleo, marcada inicialmente para dezembro, em pelo menos um mês.

Também ajudou o sentimento o dado semanal de estoques de petróleo nos EUA. Isso porque o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) divulgou que houve queda de 515 mil barris, a 425,509 milhões de barris na semana encerrada em 25 de outubro, contrariando expectativa de aumento de 1 milhão de barris no período.

Dados de estoque "provavelmente se tornarão mais importantes com um Oriente Médio mais tranquilo, pois nos dão uma indicação de oferta e demanda para 2025", diz Scott Shelton, analista da TP ICAP. "Acho que os investidores estarão muito mais dispostos a negociar com base nos dados agora, pois as chances de ocorrer algo que geraria uma interrupção no fornecimento são muito menores."

*Com informações da Dow Jones Newswires