Pelo menos um morto e 73 feridos em Taiwan pela passagem do supertufão Kong-rey

Pelo menos uma pessoa morreu e 73 ficaram feridas em Taiwan pela passagem nesta quinta-feira (31) do supertufão Kong-rey, uma das piores tempestades em várias décadas que provocou enchentes, vendavais e ondas de até dez metros.

Com ventanias de até 184 quilômetros por hora, o ciclone tocou a terra na ilha às 13h40 locais (2h40 em Brasília) no município de Chenggong do condado de Taitung, no sudeste, informou a Administração Meteorológica Central.

Sua força é similar à do tufão Gaemi, que se tornou em julho a tempestade mais forte a atingir Taiwan em oito anos. No entanto, com um raio de 320 quilômetros, Kong-rey é o maior ciclone a varrer a ilha em quase três décadas.

"Seu impacto em todo Taiwan será bastante severo", alertou Chu Mei-lin, meteorologista da agência nacional.

Uma pessoa morreu depois que uma árvore caída atingiu seu veículo no condado de Nantou, informou a Agência Nacional de Bombeiros. Além disso, 73 pessoas ficaram feridas.

As autoridades suspenderam as aulas e o trabalho na quinta-feira para permitir que as pessoas se abrigassem.

Elas também evacuaram 8.600 pessoas de áreas vulneráveis e colocaram cerca de 35.000 soldados em alerta para ajudar nos esforços de socorro.

"Esse tufão parece muito forte", disse à AFP Kevin Lin, um funcionário de escritório de 52 anos, nas ruas desertas da capital Taipei. "Estou acostumado com os muitos tufões em Taiwan e não tenho medo", disse ele.

Mais de 400 voos domésticos e internacionais foram cancelados e todos os serviços de balsa foram suspensos. Além disso, cerca de 18.000 casas ficaram sem energia, mas a maioria está se recuperando, segundo as autoridades.

A tempestade se enfraqueceu e se tornou um "tufão moderado", com ventos de cerca de 155 km/h, ao passar pelas montanhas no centro da ilha, e continuou seu curso em direção ao Estreito de Taiwan durante a noite, disse o meteorologista.

Kong-rey é o terceiro tufão a atingir Taiwan este ano. Em julho, o Gaemi matou dez pessoas e feriu centenas.

No início de outubro, o ciclone Krathon causou quatro mortes e centenas de feridos, além de deslizamentos de terra, inundações e fortes rajadas de vento.

