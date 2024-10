Pé de galinha é saudável? 7 benefícios desse alimento comum na roça

O pé de galinha é bastante apreciado em países asiáticos, como sopas e caldos, mas também sempre foi consumido no Brasil, sobretudo nas cidades do interior. Quando bem-preparado, pode ser muito saboroso e trazer benefícios à saúde.

1. Faz bem para a pele: alguns alimentos, ricos em colágeno, como o pé de galinha e ainda o mocotó, podem contribuir para a saúde da pele, em especial para a sua elasticidade.

"O colágeno traz benefícios à pele desde que consumido por uma pessoa que tem aporte proteico adequado. Caso contrário, será utilizado para outras funções prioritárias à vida", explica a nutróloga Marcella Garcez.

2. Fortalece ossos e articulações: o colágeno também contribui para articulações, cabelos e unhas. Mas os pés de galinha ainda contêm cálcio e fósforo, essenciais para a saúde óssea. Já a presença de magnésio ajuda no funcionamento dos músculos e nervos.

3. É rico em proteína: é um alimento nutritivo que contém alto teor de proteínas, além de vitaminas e minerais.

"Suas proteínas são compostas prioritariamente de tecidos conjuntivos feitos de colágeno, ossos, pele, cartilagens e tendões, portanto o consumo dessa parte do frango tem benefícios muito particulares", aponta Garcez.

4. Melhora o sistema imunológico: é rico em minerais, a exemplo do zinco, que ajudam a reforçar a resposta do organismo a infecções.

5. Reduz o estresse: contém arginina, um aminoácido que ajuda a reduzir o estresse.

6. É um alimento acessível: para Garcez, os pés de frango podem ser uma alternativa barata de proteína. A cartilagem do osso do frango, por exemplo, possui alto teor de proteína (90%), sendo 35% de colágeno, e baixo teor de lipídeos (2%). Mas é preciso que o consumo seja alternado com outras fontes.

7. Possui vitamina B12: essencial para várias funções no organismo. Essa vitamina atua na formação de glóbulos vermelhos (ajudando a prevenir anemia), mantém as células nervosas saudáveis e contribui para o metabolismo energético.

Não é uma iguaria para toda hora

Cada porção de 100 g de pé de galinha tem 215 calorias, constituindo-se assim em um alimento calórico — contém mais de 1 caloria por grama.

"Portanto deve ser consumido com moderação, cozido ou assado por quem precisa controlar a ingestão de calorias, para evitar o ganho de peso", diz a especialista Marcella Garcez.

Outra característica é a quantidade de colesterol. Cada 100 g de pé de galinha tem 84 mg de colesterol, quando o limite máximo diário de consumo para o colesterol é de 300 mg.

*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2024 e 01/07/2024