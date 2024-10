Defesa Civil diz que telhado de shopping que pegou fogo no Brás desabou

O telhado do Shopping 25 de Março, no Brás, no centro de São Paulo colapsou devido ao incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio comercial nesta quarta-feira (30).

O que aconteceu

A Defesa Civil afirma que não há risco de colapso estrutural total da edificação. Cerca de 200 pequenas lojas foram atingidas pelas chamas. O incêndio começou por volta das 6h40 e as chamas ainda não foram controladas.

Estrutura do prédio será avaliada. Enquanto isso, nenhum comerciante pode entrar para avaliar as perdas, segundo ordem das autoridades.

O incêndio foi controlado por volta das 12h55. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais possibilidade de se propagar para as edificações vizinhas. "Estamos combatendo os focos de incêndio no interior da edificação", afirmou o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Fogo teria começado em loja infantil no térreo do shopping, contaram funcionários do local ao UOL. Os bombeiros ainda não confirmaram o motivo do incêndio.

Devido à fumaça no local, três pessoas precisaram de atendimento médico. O local estava com o laudo do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto. A informação é do capitão Maykon Cristo. Segundo a Defesa Civil, um outro documento, o certificado de segurança do shopping, foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

Moradores evacuados e ruas fechadas

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. As chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping.

Fumaça deixou a rua no escuro. A Barão de Ladário é um centro de comércio muito movimentado pela manhã no Brás.

Ao todo, 76 bombeiros estão no local com 24 viaturas. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.

Quatro caminhões pipa foram escoltados pela polícia até o ponto do incêndio. Eles chegaram ao local por volta das 10h.

Ruas foram bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Os bloqueios acontecem na Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro; na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller; na João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade e na avenida do Estado com a rua São Caetano. A companhia pede que motoristas evitem a região.