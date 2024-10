PagBank fecha primeira cota de patrocínio do CarnaUOL 2025

Em sua 10ª edição, o CarnaUOL 2025 traz a música pop para o centro da folia e conta com o apoio do banco digital PagBank como patrocinador master.

A parceria inclui benefícios exclusivos para clientes do banco, disponíveis desde o início das vendas do festival.

Além disso, o PagBank assina o "Setor Front Stage PagBank", área premium do evento com acesso a open bar e se torna o meio de pagamento oficial do CarnaUOL.

"É uma oportunidade única para as marcas se conectarem com seu público e fazerem parte de um evento que trará grandes nomes da música. Realizar essa edição em um local icônico, com artistas tão relevantes, certamente fará deste um evento inesquecível para todos", afirma Paulo Samia, CEO do UOL.

Orquestrado em conjunto com a produtora brasileira de entretenimento ao vivo, 30e, a parceria ilustra o momento de reposicionamento de mercado do festival - que aposta em novas experiências inesquecíveis para o público e lineup diversificado, com nomes internacionais pela primeira vez.

Ingressos com benefícios exclusivos

Clientes do PagBank podem comprar até 6 ingressos por CPF na pré-venda, com 10% de desconto, válido também para a venda geral.

A compra pode incluir até 4 ingressos inteiros e 2 meia-entrada, e com pagamento no Cartão PagBank, é possível parcelar em até 3x sem juros.

A pré-venda vai até 31 de outubro, às 13h, no site da Eventim. A venda geral será liberada no mesmo dia, a partir das 14h.

Para solicitar o cartão PagBank, basta acessar o aplicativo do banco. Caso o cartão físico não chegue a tempo, é possível gerar um cartão virtual e garantir os ingressos com desconto exclusivo também na venda geral.

Marcas no CarnaUOL

As cotas de patrocínio incluem uma variedade de soluções, como a exibição da marca na cenografia e nos telões do evento, além de ativações criativas e experiências imersivas para o público, com formatos de experimentação de produtos.

No digital, o UOL oferece branded content em formato 360º, projetos personalizados e ativações nas redes sociais com influencers.

A estratégia de mídia integrada também abrange um pacote completo que inclui TV a cabo, Connected TV com a Pluto TV e mídia digital out-of-home (DOOH) em parceria com a NEOOH.

Serviço - Festival CarnaUOL 2025

Data: 8 de fevereiro

Local: Allianz Parque - São Paulo

Atrações: Christina Aguilera, Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela, Matuê, Tony Salles, Belo, KVSH, Dj Sophia, Deekapz e o vencedor do reality "Toca Revela"

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 351,00 (pré-venda UOL) / R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 531,00 (pré-venda UOL) / R$ 590,00 (inteira)

Pista - R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 621,00 (pré-venda UOL) / R$ 690,00 (inteira)

Front Stage PagBank - R$ 945,00 (estudante) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.221,00 (pré-venda UOL) / R$ 1.290,00 (inteira)

Mais informações: Instagram (@carnauoloficial)