Degrau acima do Corolla Cross: SUV premium da Toyota faz 17 km/l na cidade

Rebatizado como UX 300h, o modelo de entrada da Lexus ficou mais potente e ganhou novos itens se série.

Substituto do antigo UX 250h, o crossover, que combina características de SUV compacto e hatch médio, já está disponível nas concessionárias da marca premium da Toyota em versão única, pelo preço sugerido de R$ 299.990.

Concorrente de SUVs compactos como BMW X1, Audi Q3 e Mercedes-Benz GLA, o novo UX 300h agora rende 198 cv de potência com seu conjunto híbrido, composto por motor 2.0 aspirado a gasolina e propulsor elétrico - um incremento de 14 cv ante seu antecessor.

Imagem: Divulgação

Além disso, recebeu novas baterias de íons de lítio, mais leves do que o sistema anterior metálico de níquel. Com capacidade de 9,1 kWh, tais baterias são recarregadas exclusivamente pelo motor a combustão e por meio do reaproveitamento da energia das frenagens e das acelerações.

Com as melhorias, a aceleração de zero a 100 km/h melhorou de 8,5 para 8,1 segundos, informa a fabricante, enquanto o consumo ficou um pouco mais baixo - na medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Lexus UX 300h tem médias de 17,3 km/l na cidade e de 14,9 km/l na estrada.

Imagem: Divulgação

Vale destacar que o consumo mais baixo na cidade é resultante da propulsão híbrida - no ciclo urbano, o propulsor elétrico é mais acionado do que no rodoviário.

A transmissão do tipo CVT também é nova e troca as conexões mecânicas por um sistema "shift-by-wire", totalmente eletrônico, para trocas mais rápidas e suaves, de acordo com a fabricante.

Por fora, o visual do UX 300h não sofreu alterações em relação ao UX 250h e mantém as dimensões anteriores: 4,49 m de comprimento,1,84 m de largura,2,64 m de entre-eixos e 1.52 m de altura. A capacidade do porta-malas foi mantida em 268 litros.

Imagem: Divulgação

Como anteriormente, em nome da redução no peso e da eficiência energética, portas, para-lamas e caô são feitos de alumínio, enquanto a tampa do porta-malas é de material compósito.

Por dentro, o crossover recebeu painel de instrumentos digital personalizável com tela de 12,3 polegadas, mesma medida da central multimídia, que traz conexão sem fio com Apple CarPlay e com fio via Android Auto.

Por sua vez, o seletor de marchas agora é o mesmo dos SUVs mais caros da Lexus, do tipo joystick. O acabamento também é novo, bem como os botões de comandos das portas.

SUV bem equipado

Imagem: Divulgação

A lista de itens de série é bastante completa e inclui teto solar, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros e volante com ajustes elétricos, banco do motorista com memória, tampa do porta-malas com acionamento elétrico e sensor de movimento.

Quanto à segurança, o UX 300h traz de série oito airbags e o pacote de assistências à condução Lexus Safety System, que inclui alerta de colisão, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que funciona em congestionamentos e tem centralização ativa de faixa.

Imagem: Divulgação

Ele é capaz de fazer curvas sozinho, desde que você mantenha as mãos no volante e haja faixas bem visíveis na via.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.