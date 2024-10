Nova missão com três astronautas chega à estação espacial chinesa

Três astronautas chineses, incluindo a única engenheira espacial do país, entraram nesta quarta-feira (30) na estação orbital Tiangong, após o lançamento bem-sucedido durante a madrugada.

A tripulação da missão Shenzhou-19 passará seis meses na estação e realizará experimentos no âmbito do programa espacial chinês, que pretende enviar astronautas à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base em sua superfície.

A missão decolou às 4H27 (17H27 de Brasília de terça-feira) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, informaram o canal CCTV e a agência de notícias Xinhua.

O lançamento foi um "sucesso total", afirmou a Agência Espacial Tripulada da China (AETC). A cápsula se separou do foguete quase 10 minutos depois e entrou em órbita.

A nave se acoplou ao módulo central Tiangong às 11H00 (0H00 de Brasília), mas somente às 12H51 os tripulantes entraram na estação e se reuniram com os astronautas da missão anterior para iniciar a mudança da equipe.

Entre os novos tripulantes está Wang Haoze, 34 anos, a única engenheira espacial do país, segundo a AETC. Wang é a terceira mulher chinesa em uma missão espacial.

"Como todo mundo, sonho em ir ver a estação espacial", disse Haoze na terça-feira.

"Quero completar meticulosamente cada tarefa e proteger o nosso lar no espaço. Também quero viajar ao espaço profundo e saudar as estrelas", acrescentou.

Liderada por Cai Xuzhe, a equipe deve retornar à Terra "no fim de abril ou começo de maio", anunciou na terça-feira o vice-diretor da AETC, Lin Xiqiang

- Sonho espacial -

Cai, um ex-piloto da Força Aérea de 48 anos, já esteve na estação espacial Tiangong, durante a missão Shenzhou-14, em 2022.

"Ao ser escolhido para a nova tripulação, com uma nova função, enfrentando novas tarefas e desafios, sinto a honra da minha missão com grande responsabilidade", disse Cai. "A tripulação está totalmente preparada, mental, técnica, física e psicologicamente" para a missão, completou.

O terceiro membro da tripulação é Song Lingdong.

Ocupada por três astronautas, que se alternam a cada seis meses, a estação Tiangong é a joia da coroa do programa espacial chinês. A equipe que se encontra a bordo atualmente deve retornar à Terra em 4 de janeiro, após concluir os procedimentos de transferência de funções para os novos tripulantes.

A missão Shenzhou-19 realizará vários experimentos na estação, incluindo alguns com "tijolos" produzidos como componentes que imitam o solo lunar, segundo a televisão estatal CCTV.

Os objetos serão testados para determinar como se comportam sob condições extremas de radiação, gravidade, temperatura e outros cenários.

Sob o governo do presidente Xi Jinping, a China intensificou seus planos de alcançar o "sonho espacial".

O programa espacial chinês foi o terceiro a colocar seres humanos em órbita. Também enviou sondas robóticas a Marte e à Lua.

