Nasdaq e S&P 500 caem antes de balanços de megacaps

Por Abigail Summerville

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em baixa nesta quarta-feira, afetados pela queda de ações de chips e com investidores à espera de uma série de balanços corporativos.

As ações da Alphabet, a primeira das cinco ações do conjunto de megacaps conhecido como "Sete Magníficas" que divulgam resultados esta semana, subiram depois que a empresa superou expectativas de receita e lucro para o terceiro trimestre, devido à força de seus negócios em nuvem e das vendas de anúncios no YouTube.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,27%, para 5.816,91 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,52%, para 18.616,38 pontos. O Dow Jones caiu 0,15%, para 42.167,91 pontos.