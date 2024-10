Minério de ferro fecha em leve alta na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ficaram dentro de uma faixa estreita de variação nesta quarta-feira, com preocupações sobre a demanda de aço na China, principal consumidor, desencadeadas pela decisão da União Europeia de aumentar as tarifas sobre os veículos elétricos chineses, contrapondo-se às perspectivas de mais estímulos fiscais de Pequim.

O contrato janeiro do minério de ferro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,38%, a 785,5 iuanes (110,18 dólares) a tonelada métrica.

O minério de ferro em Cingapura operava perto de uma estabilidade por volta das 8h40 (horário de Brasília), a 103,70 dólares a tonelada.

A UE decidiu aumentar as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China para até 45,3% no final de sua investigação comercial de maior visibilidade, levantando preocupações sobre as exportações futuras, o que poderia pesar sobre o consumo de produtos de aço no mercado interno.

Isso se contrapôs à retomada da confiança nas perspectivas de mais estímulos fiscais, depois que uma reportagem da Reuters empurrou os preços para cima durante a noite.

A China está considerando aprovar na próxima semana a emissão de mais de 10 trilhões de iuanes em dívidas extras nos próximos anos para reanimar sua frágil economia, informou a Reuters após o fechamento das negociações diurnas na terça-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)