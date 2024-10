Microsoft supera estimativas para o tri com IA impulsionando divisão de computação em nuvem

Por Deborah Mary Sophia e Aditya Soni e Anna Tong

(Reuters) - A Microsoft registrou receita e lucro acima das estimativas de Wall Street para o primeiro trimestre fiscal nesta quarta-feira, à medida que seus esforços para desenvolver capacidade de data center e uma demanda aquecida por IA impulsionavam seus negócios de computação em nuvem.

A receita do Azure cresceu 33%, versus estimativas da Visible Alpha de avanço de 32%. A inteligência artificial (IA) contribuiu com 12 pontos percentuais para o crescimento de 33% do Azure no trimestre, em comparação com 11 pontos percentuais no trimestre anterior.

As ações da empresa sediada em Redmond, Washington, subiam cerca de 1% nas negociações pós-mercado.

"Continuamos vendo mais demanda do que nossa capacidade atual. As pessoas estão assinando contratos de vários anos e se comprometendo com uma variedade de projetos no futuro, em nuvem e IA", disse Brett Iversen, vice-presidente de relações com investidores da Microsoft. "A oportunidade da IA ainda parece estar muito no início."

A Microsoft espera aumentar mais visivelmente a capacidade de IA no segundo semestre do ano fiscal, disse Iversen. Se isso resolverá as restrições atuais, vai depender do crescimento da demanda, disse ele.

O lucro por ação da gigante de tecnologia ficou em 3,30 dólares, ante estimativa média dos analistas de 3,10 dólares, segundo dados da LSEG.

A receita subiu 16% no primeiro trimestre fiscal encerrado em setembro, a 65,6 bilhões de dólares, contra estimativa média de analistas de 64,5 bilhões de dólares, de acordo com a LSEG.

Fora de seu negócio de nuvem, a Microsoft registrou receita de 28,3 bilhões de dólares em sua divisão de produtividade, que abriga o pacote Office, o 365 Copilot e seus serviços de IA e de tecnologia de fala.

(Reportagem de Deborah Sophia, em Bengaluru, e Anna Tong, em San Francisco)