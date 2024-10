Médico é suspeito matar esposa com remédio em sorvete e injeções no RS

Do UOL, São Paulo

Um médico foi preso nesta terça-feira (29) suspeito de matar a companheira com medicamentos de uso hospitalar em Canoas (RS).

O que aconteceu

O médico emergencista Andre Lorscheitter Baptista é suspeito pela morte da enfermeira Patrícia Rosa dos Santos. O crime foi no dia 22 de outubro, e a Justiça decretou prisão preventiva dele enquanto o caso é investigado como feminicídio.

Andre teria oferecido um sorvete que continha Zolpidem à esposa. Após consumir o remédio, usado para tratamento de insônia, a mulher adormeceu. A embalagem do sorvete foi encontrada pela polícia na casa, apenas com um resquício do doce ao fundo.

Com ela desacordada, ele teria aplicado injeções com medicamentos de uso restrito. Segundo a Polícia Civil, a vítima morreu no local e pouco tempo depois o suspeito ligou para a família da companheira para avisá-los que ela estava morta.

Seringas usadas Imagem: Reprodução / Polícia Civil RS

Quando os familiares chegaram, Andre mostrou um atestado de óbito que dizia ter sido um infarto agudo no miocárdio. Em entrevista à TV RBS, o delegado Arthur Hermes Reguse informou que o documento foi feito por outro profissional do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade, que também já foi ouvido.

Ainda segundo o delegado, a vítima tinha pontos de perfuração nos pés e nos braços. Perícia encontrou o sangue da mulher em um acesso venoso e uma gaze, bem como frascos vazios de medicamentos como Succitrat e Midazolam.

Andre alegou à RBS que não matou a companheira. O UOL tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.