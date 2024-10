Mediadores apresentarão proposta de trégua de 'menos de um mês' em Gaza

Os mediadores entre Israel e o Hamas apresentarão uma proposta ao movimento palestino de trégua de "menos de um mês" na guerra em Gaza, afirmou nesta quarta-feira (30) à AFP uma fonte que acompanha as negociações.

Na segunda-feira, as conversações entre o diretor do serviço de inteligência externo de Israel, David Barnea, o diretor da CIA, Bill Burns, e o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, foram concluídas em Doha.

As reuniões mencionaram uma proposta de trégua de "curto prazo", de "menos de um mês" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas, indicou a fonte, sob a condição de anonimato.

A proposta também contempla a troca de reféns israelenses por presos palestinos, além do aumento de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, acrescentou.

"Os funcionários do governo americano acreditam que, se for possível alcançar um acordo de curto prazo, isto pode levar a um entendimento mais permanente", disse a fonte.

Catar, Egito e Estados Unidos atuam como mediadores há vários meses, sem sucesso, para obter uma trégua e uma troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas.

Para tentar superar este bloqueio antes do fim da administração de Joe Biden na Casa Branca, Estados Unidos e Qatar anunciaram na semana passada uma nova rodada de reuniões para explorar novas opções.

As últimas negociações presenciais aconteceram em agosto no Egito e no Catar, para examinar um plano apresentado em maio por Biden que contemplava uma trégua inicial de seis semanas.

bur-csp/th/kir/dbh/jvb/fp

© Agence France-Presse