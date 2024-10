Lucro da Mondelez diminui 13,3% no 3º trimestre, para US$ 853 milhões

São Paulo, 30 - A fabricante de alimentos Mondelez International, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 853 milhões, ou US$ 0,63 por ação, no terceiro trimestre deste ano, informou a companhia na terça-feira, 29, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 13,3% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 984 milhões, ou US$ 0,72 por ação. Em termos ajustados, o lucro aumentou 28,6% considerando câmbio constante, para US$ 0,99 por ação. A receita líquida cresceu 1,94% na mesma comparação, para US$ 9,2 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,85 por ação e receita de US$ 9,11 bilhões.As vendas orgânicas globais aumentaram 5,4% no terceiro trimestre de 2024, disse a companhia. Essas vendas cresceram 3,7% na América do Norte, 2% na América Latina, 5,8% na região Ásia, Oriente Médio e África, e 8,1% na Europa.Para todo o ano de 2024, a companhia espera que o crescimento orgânico da receita fique mais próximo do teto do intervalo de 3% a 5%. Já a estimativa de crescimento do lucro por ação ajustado foi mantida em uma faixa de 7% a 9%, considerando câmbio constante. A projeção de geração de caixa livre foi mantida em pelo menos US$ 3,5 bilhões.*Com informações da Dow Jones Newswires