ISA Cteep tem lucro líquido de R$431,6 milhões no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A ISA Cteep registrou lucro líquido de 431,6 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, declínio de 9% na comparação com o apurado no mesmo período do ano passado, informou a transmissora de energia nesta quarta-feira.

O resultado operacional da companhia nos meses de julho a setembro, medido pelo Ebitda, somou 958,7 milhões de reais, crescimento de 9,4% ano a ano, com a margem Ebitda passando de 80,2% para 81,3%, conforme relatório de resultados.

A ISA Cteep informou que sua receita líquida no terceiro trimestre avançou 8% no comparativo anual, para 1,18 bilhão de reais, enquanto a dívida líquida subiu 23,5%, para 9,53 bilhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)