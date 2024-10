Irã afirma que ataque israelense não interrompeu sua produção de mísseis

O Irã afirmou nesta quarta-feira (30) que a produção local de mísseis não foi prejudicada pelos bombardeios israelenses contra alvos militares no fim de semana passado.

"Não sofremos nenhuma interrupção da produção", declarou o ministro iraniano da Defesa, Aziz Nasirzadeh, apesar das afirmações em sentido contrário das autoridades israelenses.

"O inimigo tentou danificar nossos sistemas de defesa e ataque", acrescentou o ministro.

Israel anunciou publicamente no sábado que atacou o Irã e atingiu alvos militares, uma represália aos lançamentos de mísseis iranianos contra Israel em 1º de outubro.

"Naquele momento, prometemos que responderíamos com força (...) A Força Aérea atacou no Irã e atingiu as capacidades de defesa e de fabricação de mísseis do Irã que nos ameaçavam", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo.

"Os mísseis representavam uma ameaça direta e imediata para os cidadãos de Israel", destacou o Exército israelense.

Teerã relatou "danos limitados" nos alvos atacados e a morte de cinco pessoas, incluindo um civil.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, e o Ministério da Defesa anunciam com frequência a fabricação de novos tipos de mísseis de longo e médio alcance.

