Inundações na Espanha deixam pelo menos 51 mortos

Ao menos 51 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais na região de Valência, sudeste da Espanha, com imagens impactantes de torrentes de água devastando ruas e arrastando automóveis.

"Primeiro balanço realizado pelos diversos órgãos e as forças de segurança e emergência: número provisório de vítimas fatais de 51 pessoas", afirmaram os serviços de emergência de Valência na rede social X.

"O processo de identificação das vítimas está começando", acrescentaram.

Chuvas torrenciais e fortes ventos atingiram o sul e leste da Espanha desde o início da semana, provocando inundações em Valência e na região da Andaluzia.

Algumas áreas da Comunidade Valenciana permaneciam sem serviço de telefonia e energia elétrica nesta quarta-feira e alguns pontos da região estavam inacessíveis devido a estradas inundadas, informou o presidente regional, Carlos Mazón.

Imagens registradas na terça-feira mostram torrentes de água arrasando ruas e arrastando carros. Os sistemas de transporte ferroviário e aéreo foram gravemente afetados.

"Reiteramos a importância de não fazer deslocamentos por estrada nas províncias afetas na região de Valência, insistiu Mazón nesta quarta-feira.

- "Desolados" -

O Congresso espanhol respeitou um minuto de silêncio nesta quarta-feira em homenagem às vítimas.

"Desolados com as últimas notícias (...) Nossos mais sinceros pêsames aos parentes e amigos dos mais de 50 mortos. Força, ânimo e todo o apoio necessário para todos os afetados", afirmou Casa Real espanhola em uma mensagem na rede social X.

O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, que retornou de uma viagem à Índia, presidirá uma reunião do comitê de crise para monitorar a situação.

"Estou acompanhando de perto e com preocupação as informações sobre as pessoas desaparecidas e os danos causados" pela tempestade, escreveu Sánchez na rede social X, instando a população a seguir os conselhos das autoridades.

Em algumas áreas, a quantidade de chuva em apenas um dia foi equivalente ao que está previsto para um mês, segundo a imprensa local.

"Estamos diante de uma situação inédita, da qual ninguém tem recordação", disse o chefe do governo de Valência.

Com o número atual de 51 mortos, este é o fenômeno meteorológico com o maior número de vítimas na Espanha desde agosto de 1996, quando torrentes de água, lama e pedras, provocadas por chuvas torrenciais, destruíram o camping "Las Nieves", na localidade de Biescas (província de Huesca), e deixaram 86 mortos.

No continente europeu, este é o episódio com mais vítimas fatais desde julho de 2021, quando as inundações na Alemanha e na Bélgica provocaram mais de 200 mortes e danos avaliados em bilhões de euros.

bur-imm-du/jvb

© Agence France-Presse