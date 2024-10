Inter vence Empoli no Italiano; Juventus tropeça em casa

A Inter de Milão voltou a se colocar a quatro pontos do líder Napoli graças à vitória sobre o Empoli por 3 a 0 nesta quarta-feira (30), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, que teve o empate da Juventus em casa com o recém-promovido Parma em 2 a 2.

A atual campeã da Serie A não teve muitos problemas em sua viagem à Toscana, diante de um adversário que ficou com dez jogadores pela expulsão do zagueiro Saba Goglichidze aos 30 minutos por uma entrada perigosa sobre Marcus Thuram.

No segundo tempo, os 'nerazzurri' construíram a vitória com dois gols de Davide Frattesi (50' e 67') e um de Lautaro Martínez (79').

O resultado garante a Inter como vice-líder ao final da rodada, depois do espetacular empate em 4 a 4 com a Juventus, que com o empate com o Parma caiu para a quarta posição com 18 pontos.

Depois da vitória sobre o Empoli, a equipe do técnico Simone Inzaghi soma 21 pontos e emenda um quinto jogo consecutivo sem perder.

Foi uma resposta perfeita para a grande vitória do Napoli sobre o Milan (2 a 0) em pleno San Siro, na terça-feira.

- Juventus tropeça em casa -

Também nesta quarta-feira, a Juventus deixou escapar dois pontos valiosos na briga pelo 'Scudetto' ao empatar com o Parma em Turim.

A Juve continua invicta na Serie A, mas agora está sete pontos atrás do líder Napoli.

O jogo no Allianz Stadium começou complicado para os 'bianconeri' quando o capitão Enrico Del Parto abriu o placar para o Parma logo aos três minutos, até o gol de empate de Weston McKennie ainda no primeiro tempo (31'), mas pouco depois o meia Simon Sohm fez o segundo dos visitantes (37').

Na volta do intervalo, o americano Timonthy Weah marcou mais um para a Juve (49'), que não conseguiu chegar à vitória no segundo tempo.

Este foi o sexto empate em dez rodadas para a Juventus, que agora foi ultrapassada na tabela pela Atalanta.

Em jogo simultâneo, a 'Dea' venceu o Monza por 2 a 0 e chegou aos 19 pontos para ocupar a terceira colocação.

Os gols da partida em Bérgamo foram marcados por dois jogadores que saíram do banco de reservas: os meias Lazar Samardzic (70') e Davide Zappacosta (88').

Também nesta quarta, o Venezia venceu a Udinese por 3 a 2 e conseguiu sair da lanterna, que agora é do Genoa.

Jogando fora de casa, o time de Údine chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas a expulsão de Isaak Touré no início do segundo tempo (53') foi determinante para a virada dos anfitriões, selada na reta final com um gol de pênalti do finlandês Joel Pohjanpalo (86').

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Cagliari - Bologna 0 - 2

Lecce - Hellas Verona 1 - 0

Milan - Napoli 0 - 2

- Quarta-feira:

Empoli - Inter 0 - 3

Unione Venezia - Udinese 3 - 2

Atalanta - Monza 2 - 0

Juventus - Parma 2 - 2

- Quinta-feira:

(14h30) Genoa - Fiorentina

(16h45) Como - Lazio

Roma - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 10 8 1 1 18 5 13

2. Inter 21 10 6 3 1 24 13 11

3. Atalanta 19 10 6 1 3 26 14 12

4. Juventus 18 10 4 6 0 17 7 10

5. Fiorentina 16 9 4 4 1 20 9 11

6. Lazio 16 9 5 1 3 17 12 5

7. Udinese 16 10 5 1 4 14 14 0

8. Milan 14 9 4 2 3 16 11 5

9. Torino 14 9 4 2 3 15 14 1

10. Bologna 12 9 2 6 1 11 11 0

11. Empoli 11 10 2 5 3 7 9 -2

12. Roma 10 9 2 4 3 9 11 -2

13. Como 9 9 2 3 4 11 16 -5

14. Parma 9 10 1 6 3 14 16 -2

15. Hellas Verona 9 10 3 0 7 13 22 -9

16. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

17. Monza 8 10 1 5 4 10 13 -3

18. Unione Venezia 8 10 2 2 6 10 18 -8

19. Lecce 8 10 2 2 6 4 19 -15

20. Genoa 6 9 1 3 5 7 20 -13

