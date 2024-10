Índices da China e de Hong Kong recuam com cautela antes de eleição nos EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong recuaram nesta quarta-feira, com investidores demonstrando cautela antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, enquanto também aguardam uma reunião de autoridades chinesas na próxima semana que pode revelar detalhes do estímulo fiscal.

A decisão da União Europeia de aumentar significativamente as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China também pesou sobre o sentimento e arrastou para baixo as ações de veículos de novas fontes de energia.

O índice CSI300 caiu 0,9%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,61%. O índice Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 1,55%.

Na terça-feira, a Reuters informou que a China está considerando aprovar na próxima semana a emissão de mais de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão de dólares) em dívidas extras nos próximos anos para reanimar sua economia.

O possível pacote não conseguiu impressionar os mercados, com analistas dizendo que o tamanho está de acordo com as expectativas, enquanto o apoio ao consumo permaneceu modesto.

Mais pistas sobre o pacote de estímulo fiscal podem vir de uma reunião do Congresso Nacional do Povo da China, que ocorrerá na próxima semana.

Investidores também estão nervosos com a disputa acirrada pela Casa Branca, que pode ter enormes ramificações para a China, com o candidato republicano, Donald Trump, prometendo impor uma taxa de 60% sobre todas as importações vindas do país asiático.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,96%, a 39.277 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,55%, a 20.380 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,61%, a 3.266 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,90%, a 3.889 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,92%, a 2.593 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,46%, a 22.820 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,88%, a 3.558 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,83%, a 8.180 pontos.