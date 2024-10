Incêndio de grandes proporções atinge shopping em região de comércio popular em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Um incêndio de grandes proporções atinge desde o início da manhã desta quarta-feira um shopping no bairro paulistano do Brás, uma área de comércio popular da capital paulista, informou o governo do Estado de São Paulo, que disse não haver informações sobre vítimas.

O governo disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h20 para combater as chamas, que provocaram uma grande nuvem de fumaça que pode ser vista em bairros vizinhos da região. No momento, 22 viaturas e 65 integrantes da corporação atuam no combate às chamas.

"Equipes da Defesa Civil do Estado foram encaminhadas ao local para o suporte aos atendimentos. Não há informações sobre vítimas", afirma nota.

Imagens das emissoras de TV mostraram diversas ruas isoladas para impedir a aproximação de curiosos e garantir um perímetro de segurança no local.

(Por Eduardo Simões)