Imagens de resgate de mulher e cachorro na Espanha viralizam

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Os vídeos de uma mulher abraçada com seu cachorro sendo resgatada durante as enchentes que atingiram a Espanha viralizaram nesta quarta-feira (30) nas redes sociais.

As imagens da ação em Utiel, na província de Valência, mostram a mulher e o seu animal de estimação sendo retirados de uma casa por um socorrista em meio à forte correnteza. Na ocasião, a água estava batendo no pescoço dos dois.

Com o auxílio de um helicóptero, a mulher, que erguia o cão para que ele não se afogasse, e o socorrista foram içados com uma corda por dezenas de metros e levados para um local seguro.

De acordo com as autoridades locais, o número de mortos em função das chuvas torrenciais e inundações em território espanhol está em pelo menos 95, mas deverá aumentar nas próximas horas em virtude da alta quantidade de desaparecidos. (ANSA).

