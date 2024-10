Hugo Motta ganha apoio do Podemos e reforça candidatura à chefia da Câmara

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) reforçou seu favoritismo ao fechar apoio do Podemos. O anúncio ocorreu na tarde desta quarta-feira.

O que aconteceu

O Podemos conta com 14 deputados. Mas o principal benefício do acordo é indicar que a tendência de mais partidos apoiarem Motta. Um deputado que participou da reunião em que o acordo foi fechado disse que houve "mais convergência" com Motta. Ele declarou que o partido considera a eleição praticamente definida em favor do candidato do Republicanos.

Em seu discurso, Hugo Motta prometeu fortalecer a atuação parlamentar. Ele disse que o acordo se soma ao apoio do PP e ajuda a construir um bloco numeroso e vitorioso.

Ontem, ele recebeu apoio do PP, que conta com 50 deputados. O candidato concorre como indicado de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara.

Considerado o fiel da balança, o PT se reúne com Hugo às 17h. Na sequência, o partido terá um encontro fechado para discutir o assunto.

Os deputados rivais, Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), ainda não fecharam nenhum apoio. Ontem, ambos confirmaram que continuam na disputa.

PL entrega lista de exigências a Motta

Considerado favorito, Motta tenta fechar com o PL. O partido tem a maior bancada da Câmara, com 92 parlamentares. Uma lista de três páginas foi entregue. Os itens considerados mais importantes foram a PEC das Drogas e o pacote contra o STF.

O projeto de anistia não foi mencionado. O PL alega que se sente contemplado com a criação de uma comissão especial. Jair Bolsonaro (PL) declarou ontem que espera ver a proposta aprovada.