Haddad diz que Brasil deve concluir a regulamentação da tributária com sanção em 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, que o Brasil verá a conclusão da votação da reforma tributária ainda este ano e que, em 2025, será a vez de mudanças na cobrança do Imposto de Renda.

"Outra boa notícia é que nós vamos concluir, e isso dito pelo presidente do Senado (Rodrigo Pacheco - PSD-MG), a votação da reforma tributária, que é a maior reforma da história deste País feita sob o regime democrático", disse ele, na cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.

Vários outros ministros estão no evento, além de representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas do setor e de presidentes de bancos públicos.

Haddad voltou a enfatizar que a reforma tributária não saiu de nenhum gabinete ou decreto-lei, mas da participação de toda a sociedade. "Durante esses dois anos, nós promulgamos a emenda constitucional, e este ano, pelo calendário estabelecido pelos presidentes das duas Casas, nós desejamos concluir a votação da regulamentação da tributária com sanção ainda em 2024", disse.

A partir do ano que vem, disse o ministro, a equipe se debruçará sobre as mudanças para o imposto de renda, que também tem muitas distorções, segundo ele. "Precisamos endereçar essa ação para melhorar a distribuição de renda no Brasil, para ter um sistema justo", defendeu.