França ainda se opõe totalmente a acordo comercial entre UE e Mercosul, diz ministra

PARIS (Reuters) - A França continua a se opor totalmente à atual proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, disse a ministra do Comércio francesa nesta quarta-feira, acrescentando que Paris acredita que um acordo melhor é possível.

Em discurso no Senado, a ministra do Comércio, Sophie Primas, disse que as preocupações da França com o acordo estão principalmente ligadas à política climática e também ao desejo de Paris de proteger os agricultores locais.

"Precisamos de cada um de vocês... para convencer nossos colegas legisladores europeus, para convencer as associações ambientais, para convencer nossos agricultores em todos os países de que outro acordo é possível", disse Primas.

(Reportagem de Tassilo Hummel)