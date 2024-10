Finep fecha contratos de subvenção com Weg e Embraer em evento no Planalto

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), responsável por parte do crédito disponibilizado dentro do plano industrial do governo Lula 3, assinou nesta quarta-feira, 30, uma série de contratos para desenvolvimento de novas tecnologias, fechados com empresas como a Weg e a Embraer.

No caso da Weg, o contrato de subvenção foi no valor de R$ 7,994 milhões, voltado para a elaboração de um protótipo funcional de pack e a instalação de um Centro de Tecnologia voltado para a validação de produtos relacionados à eletrificação do setor automotivo, segundo o governo.

O fechamento dos contratos aconteceu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em evento para lançamento de medidas relativas à missão 3 da Nova Indústria Brasil (NIB), voltada à mobilidade urbana e cidades sustentáveis.

Na cerimônia, o Executivo destacou que a Weg já anunciou investimentos para produzir packs de baterias elétricas no Brasil com aporte inicial de R$ 100 milhões. "Nos últimos 2 anos, a Weg já anunciou um total de R$ 1,8 bilhão de investimentos no Brasil que possuem relação com a Missão 3", disse o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No caso da Embraer, o contrato de subvenção com a Finep prevê R$ 63,390 milhões para desenvolvimento e validação de tecnologias para o programa de manufatura de asas de grande eficiência aerodinâmica e estrutural, e o desenvolvimento e validação de processos e tecnologias que buscam automatizar tarefas da tripulação.

Os demais contratos, que somam R$ 63,7 milhões, envolvem áreas também de aviação sustentável, além de resíduos, saneamento e moradia popular e startups. Um dos projetos, com R$ 10 milhões, será para o projeto de um "barco voador", veículo capaz de voar sobre a lâmina dos rios. A tecnologia vem sendo desenvolvida pela startup amazonense AeroRiver.

Segundo a empresa, o barco voador poderá transportar até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca, alcançando 150 km/h.