Explosão em siderúrgica deixa 12 mortos no México

Uma explosão em uma siderúrgica no estado mexicano de Tlaxcala (centro) deixou pelo menos 12 mortos, informou um funcionário do governo local nesta quarta-feira (30).

"Na madrugada desta quarta-feira foi reportado um incêndio em uma fábrica de aço na zona industrial do município de Xaloztoc, com um balanço de 12 mortos e um ferido até agora", informou o governo local em um comunicado publicado em suas redes sociais.

O acidente ocorreu por volta das 03h locais (6h em Brasília) em uma torre do complexo da empresa Aceros Simec, em um parque industrial situado no município de Xaloztoc, cerca de 150 quilômetros a leste da Cidade do México, acrescentou.

"Preliminarmente, informou-se que a explosão foi reportada em uma torre, como a chamam os trabalhadores, onde se realiza o esvaziamento do aço, que entrou em contato com a água e isso teria gerado uma reação", detalhou o governo estadual.

A fonte acrescentou que o incêndio que se seguiu à explosão já foi controlado e foram concluídas também as tarefas de supervisão para verificar que não haja mais riscos.

"Autoridades estaduais e a Procuradoria Geral de Justiça do estado realizam as investigações pertinentes para determinar as causas e os responsáveis pelo acidente", assinalou a entidade.

A área da explosão permanecia isolada pelas forças de segurança, enquanto familiares dos trabalhadores chegaram ao local para saber sobre sua situação, informou Juvencio Nieto, chefe da Defesa Civil de Tlaxcala.

Dezenas de ambulâncias e patrulhas se dirigiram para o local após o acidente, segundo imagens da TV local.

A governadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, lamentou o ocorrido e disse que irá pessoalmente "cuidar" das famílias dos mortos.

"Estarei coordenando os esforços logísticos no local ao lado do meu secretário de governo e da pasta de segurança", escreveu em suas redes sociais.

