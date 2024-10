EUA e Coreia do Sul pedem que Pyongyang retire suas tropas da Rússia

Os chefes de defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul pediram, nesta quarta-feira (30), à Coreia do Norte que retire suas tropas da Rússia, onde Washington afirma que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão destacados para um possível uso contra as forças ucranianas.

"Peço que retirem suas tropas da Rússia", disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no Pentágono, falando ao lado de seu homólogo sul-coreano, Kim Yong-hyun, que também instou à "retirada imediata" das forças de Pyongyang.

Austin afirmou que os Estados Unidos "continuarão trabalhando com aliados e parceiros para dissuadir a Rússia de empregar essas tropas em combate", mas advertiu que é provável que Moscou o faça.

O Pentágono disse, no dia anterior, que um "pequeno número" de tropas norte-coreanas já havia sido deslocado para a região russa de Kursk, onde as tropas ucranianas realizam uma ofensiva terrestre desde agosto.

Especialistas apontaram que, em troca dessas forças, a Coreia do Norte provavelmente pretende adquirir tecnologia militar, desde satélites de vigilância até submarinos, além de possíveis garantias de segurança de Moscou.

Rússia e Coreia do Norte têm reforçado sua aliança política e militar ao longo do conflito na Ucrânia. Ambos os países estão sob sanções: Pyongyang por seu programa de armas nucleares e Moscou pela guerra contra Kiev.

