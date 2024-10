Piores enchentes em décadas na Espanha deixam ao menos 64 mortos

Por Por Eva Manez e David Latona

LA ALCUDIA, Espanha (Reuters) - Pelo menos 64 pessoas morreram em inundações que varreram a região de Valência, no leste da Espanha, após as chuvas torrenciais de terça-feira, que deixaram estradas e cidades debaixo d'água, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira.

Os socorristas que usavam botes trabalharam no escuro para vasculhar as águas das enchentes, resgatando várias pessoas, segundo imagens de televisão da cidade de Utiel, e os serviços de emergência ainda estavam trabalhando para chegar às áreas mais atingidas.

Carlos Mazón, líder regional de Valência, disse que algumas pessoas continuavam isoladas em locais inacessíveis.

"Se (os serviços de emergência) não chegaram, não é por falta de meios ou predisposição, mas por um problema de acesso", disse Mazón em uma coletiva de imprensa, acrescentando que chegar a certas áreas era "absolutamente impossível".

Dezenas de vídeos compartilhados nas mídias sociais durante a noite pareciam mostrar pessoas presas nas enchentes, algumas subindo em árvores para evitar serem arrastadas.

Pelo menos 62 pessoas morreram em Valência, enquanto autoridades da região central de Castilla La Mancha disseram que a tempestade deixou dois mortos e vários desaparecidos.

Os bombeiros puderam ser vistos libertando motoristas cujos carros estavam presos em ruas inundadas na cidade de Alzira, segundo vídeos on-line.

Os serviços de emergência da região pediram aos cidadãos que evitassem viajar pelas estradas e acompanhassem as atualizações das fontes oficiais, e uma unidade militar especializada em operações de resgate foi enviada a alguns lugares para ajudar as equipes de emergência locais.

A agência meteorológica estatal da Espanha, AEMET, declarou na terça-feira um alerta vermelho em Valência, uma importante região de cultivo de frutas cítricas, com algumas áreas como Turis e Utiel registrando 200 mm de precipitação. Desde então, o alerta foi reduzido para amarelo, já que a chuva havia cessado em grande parte.

Os trens para as cidades de Madri e Barcelona foram cancelados devido às inundações, e as escolas e outros serviços essenciais foram suspensos nas áreas mais atingidas.

O número de mortos parece ter sido o pior da Europa em decorrência de enchentes desde 2021, quando pelo menos 185 pessoas morreram na Alemanha.

É a pior catástrofe relacionada a enchentes na Espanha desde 1996, quando 87 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em uma enchente perto de Biesca, nos Pirineus.

Os cientistas dizem que os eventos climáticos extremos na região estão se tornando mais frequentes devido às mudanças climáticas. Os meteorologistas acreditam que o aquecimento do Mediterrâneo, que aumenta a evaporação da água, desempenha um papel fundamental para tornar as chuvas torrenciais mais severas.

(Reportagem de Eva Manez, Emma Pinedo, David Latona e Inti Landauro)