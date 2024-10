Economia da Alemanha evita recessão com crescimento no 3º tri

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu inesperadamente no terceiro trimestre, impulsionado pelos gastos do governo e das famílias, evitando uma recessão em meio a temores de que a maior economia da Europa iria contrair pelo segundo trimestre consecutivo.

A economia cresceu 0,2% no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores, segundo dados preliminares do departamento de estatísticas divulgados nesta quarta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam uma queda trimestral de 0,1% em termos ajustados.

O departamento de estatísticas também revisou os dados do segundo trimestre para uma contração de 0,3% em relação ao trimestre anterior, em comparação com o declínio de 0,1% relatado anteriormente.

Separadamente, o escritório federal do trabalho informou que o número de pessoas desempregadas na Alemanha aumentou mais do que o esperado em outubro.

O escritório disse que o número de desempregados aumentou em 27.000 em termos ajustados sazonalmente, para 2,86 milhões. Analistas consultados pela Reuters esperavam que esse número aumentasse em 15.000.

(Reportagem de Rachel More e Maria Martinez)