EBC divulga finalistas do Festival de Música da Nacional

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulgou nesta quarta-feira (30) as músicas finalistas do 15º Festival de Música Rádio Nacional e do 21º Prêmio Rádio MEC. As tradicionais premiações organizadas pelas emissoras públicas de rádio da EBC têm como objetivo revelar e reconhecer talentos da música brasileira em obras inéditas.

O Festival de Música Rádio Nacional recebeu 736 inscrições neste ano e as 50 músicas semifinalistas foram executadas na programação da emissora e submetidas à votação popular.

Já o Prêmio Rádio MEC recebeu 470 composições de todas as regiões do país, além da inscrição de dez programas de rádio. As canções classificadas também passaram pela votação popular e foram veiculadas na programação da emissora.

A lista das finalistas em cada uma das três categorias - clássica, instrumental e para a infância - já está disponível no site da premiação.

A Grande Noite do Prêmio Rádio MEC será na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro, quando os vencedores serão conhecidos. Já o Show da Final do Festival de Música Rádio Nacional será em Brasília, no dia 2 de dezembro, no Teatro da LBV.

As canções disputam o prêmio em cinco categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Prêmio

Desde os anos 60, sempre se reinventando, a Rádio MEC promove a premiação de novos talentos no cenário da música clássica, instrumental e para infância, além da produção radiofônica. Um júri seleciona os inscritos que são escolhidos na próxima fase por meio de votação popular. A disputa conta com uma grande noite de celebração da música brasileira quando os participantes recebem a premiação.

Festival

O Festival da Rádio Nacional nasceu em 2009 com o intuito de revelar ao Brasil cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Os artistas selecionados pelo público e pelo júri passam a tocar na programação da Rádio Nacional e os 12 finalistas defendem suas canções ao vivo no Show da Final.

Juntamente com o Prêmio Rádio MEC, o festival compõe o eixo musical do Prêmio EBC de Comunicação Pública, lançado em julho. O combate à desinformação, a retomada ao incentivo à produção audiovisual nacional e o tradicional reconhecimento à produção radiofônica do país norteiam os três eixos da premiação.

21º Prêmio Rádio MEC

Execução das músicas finalistas na emissora: 30/10/24 a 04/12/24

Grande Noite - Sala Cecília Meireles (RJ): 04/12/24

15º Festival de Música Rádio Nacional

Execução das músicas finalistas na emissora : 30/10/24 a 30/11/24

Show da Final (DF): 2/12/24