Dólar segue no nível de R$ 5,76 à espera de medidas de contenção de gastos

O dólar tocou pontualmente o campo negativo no período da tarde desta quarta-feira, em movimento de ajuste após ter fechado no maior nível desde março de 2021 na véspera, mas o aguardo por medidas de contenção de gastos limitou o alívio. Fatores técnicos, como o fechamento da Ptax do mês na quinta-feira e a revisão do índice MSCI Brasil na próxima quarta-feira, 6, também estão no radar local. Já no exterior, foco para uma agenda extensa com payroll, eleição americana e reunião do Federal Reserve (Fed, BC norte-americano) nos próximos dias.

No segmento à vista, o dólar fechou a R$ 5,7634 (+0,03%). O contrato futuro para novembro rondava estabilidade (+0,04%), a R$ 5,76450, por volta das 17h23. Já o índice DXY, que mede o dólar contra seis divisas fortes teve queda de 0,31%, a 103,994 pontos.

Depois de ter tido o pior desempenho entre moedas emergentes na terça-feira e subir por toda a manhã, o real conseguiu fechar perto da estabilidade nesta quarta-feira. No exterior, o dólar recuou ante a maior parte dos pares fortes, apesar de ganhar terreno em relação ao peso mexicano, peso colombiano e peso chileno.

O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que o real teve desvalorização bem contida que alguns pares emergentes por um ajuste, com entendimento de que os comentários feitos pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) demonstraram convergência sobre reforço ao arcabouço fiscal: "parece um discurso mais alinhado, o que antes era um ponto de divergência".

Contudo o consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online, André Galhardo, pondera que o desejo do mercado, de fato, é ver o esforço fiscal sendo materializado.

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que nunca foi consultado por integrantes do governo sobre a agenda de revisão de gastos. Ainda assim, as falas não fizeram grande preço no mercado, que também se deparou com uma abertura líquida de 247.818 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), acima da mediana das previsões de 225.080 do Projeções Broadcast, o que em tese ajudaria o real.

Costa, da Monte Bravo, pontua ainda que o payroll dos Estados Unidos na sexta-feira deve gerar alguma volatilidade. "Provavelmente mercado terá cautela com divulgação do dado, pois hoje saiu uma pesquisa da ADP mais forte do que o esperado", avalia.

Para ele, as eleições norte-americanas na semana que vem também é evento importante, por mais que o resultado possa demorar por causa de uma apuração lenta, além de incertezas com o que o Fed deve decidir na quinta-feira, 7.