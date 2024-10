Dólar se mantém no valor mais alto desde 2021

O dólar se manteve nesta quarta-feira no valor mais alto desde março de 2021, em meio aos esforços do governo para tranquilizar o mercado sobre sua promessa de ajuste fiscal.

O dólar fechou o dia a 5,76 reais, mesma cotação da véspera, depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não informou os montantes e prazos dos cortes de gastos que o governo analisa para reduzir o déficit fiscal .

Haddad disse hoje que entende a inquietação do mercado e buscou reduzir a impaciência dos investidores afirmando que existe no governo "uma convergência importante" sobre o princípio de "reforçar o arcabouço fiscal".

A preocupação com o déficit público pesou durante todo o ano sobre economia do país, a maior da América Latina, o que contribuiu para que o real se tornasse uma das moedas que mais se desvalorizaram nos últimos meses.

O Ministro Haddad reconheceu publicamente que é necessário eliminar o déficit para estabilizar tanto a situação fiscal a longo prazo quanto o crescimento da dívida pública do país.

As expectativas sobre um ajuste aumentaram no começo do mês, quando o governo prometeu que anunciaria medidas contra o déficit fiscal após as eleições municipais.

