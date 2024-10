Correção: Auren registra lucro de R$ 270,8 Mi no 3tri24 e reverte prejuízo de R$ 838,1 mi

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no penúltimo parágrafo. O cargo correto do executivo é vice-presidente de Finanças da Auren, Matheus Gomes Ferreira e não diretor como constava. Segue texto corrigido:

A Auren Energia reportou lucro líquido de R$ 270,8 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 838,1 milhões de igual intervalo de 2023. A diferença entre os resultados se deve principalmente à contabilização, no terceiro trimestre do ano passado, de impostos relativos à indenização por ativos não amortizados da hidrelétrica Três Irmãos.

De julho a setembro, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 484,3 milhões, aumento de 6,9%, na mesma base de comparação.

No período, a receita líquida alcançou R$ 2,046 bilhões, alta de 25,8% em base anual de comparação, beneficiada pelo aumento de 37,3% no volume de energia comercializada, e à entrada em operação de projetos fotovoltaicos Sol do Piauí e Sol de Jaíba, compensados pela redução de preços médios no segmento hidrelétrico devido ao encerramento de contratos de longo prazo.

"Em termos de resultado, os números foram bastante expressivos para gente, bastante fortes em comercialização. E com a recessão hídrica, pudemos fazer um bom resultado", comentou o diretor-presidente da companhia, Fábio Zanfelice.

Ao final de setembro, a dívida líquida da Auren totalizou R$ 2,898 bilhões, crescimento de 156,2%. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,60 vez, o que corresponde a um aumento de 0,98 vez ante a 0,62 vez registrada um ano antes.

Segundo vice-presidente de Finanças da Auren, Matheus Gomes Ferreira, a empresa fez duas emissões em outubro, após o fechamento do trimestre, para financiar a aquisição da AES Brasil. Com isso, é esperado que a alavancagem da empresa aumente nos próximos trimestres.

O executivo explicou, ainda, que a companhia tinha R$ 5,2 bilhões em caixa ao final do terceiro trimestre do ano e, com o ingresso dos recursos captados no mercado, esse montante aumenta para aproximadamente R$ 13 bilhões. E, caso os acionistas da AES Brasil optem por receber em dinheiro, o desembolso na operação seria de R$ 7 bilhões. "É uma dívida que pode ser pré-pagável a qualquer momento, sem custos adicionais", explicou.