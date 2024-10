Motta obtém apoio de PT, PL e MDB e soma votos para vencer na Câmara

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) obteve nesta quarta (30) apoio de PL, PT e MDB e já supera o número mínimo de votos para vencer a eleição a presidente da Câmara em primeiro turno.

O que aconteceu

Partidos se posicionaram nesta semana. Em menos de 48 horas, o parlamentar anunciou acordos que incluem o PT de lula e do PL de Jair Bolsonaro - além de MDB, PP e Podemos. O aval das legendas confirma a posiçãode favorito na sucessão de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara, em fevereiro de 2025.

O número para a vitória na eleição é de 257 votos Ao todo, são 513 deputados. As regras da Câmara estabelecem que, para vencer no primeiro turno, um candidato precisa ter maioria absoluta dos votos.

Somando todos os partidos que declararam apoio, Motta já teria 324 votos. Cerca de 20 parlamentares do PL, porém, resistem a seu nome. De qualquer forma, ele supera o necessário para vir a ganhar em turno único.

Motta agradeceu aos apoios anunciados e disse ter compromisso com governabilidade. "Nós viemos trazer as nossas propostas, os nossos compromissos com a governabilidade, com a pauta em favor do país num ambiente de paz administrativa e institucional", afirmou ao lado da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

A situação é de quase definição, mas os adversários se mantêm na disputa. Os deputados Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), continuam oficialmente com as candidaturas, mas têm chances consideradas remotas.

Um deputado do PT avalia que, superado o número mínimo, outros partidos vão aderir. A leitura é compartilhada por um colega da oposição. Ele acrescenta que todos vão escolher estar com Motta para receber pelo menos parte do quinhão de poder.

A expectativa é que os rivais de peso desistam e sobrem dois adversários de pouca expressão. Um estaria no Novo e representaria a ala de deputados mais a direita da Câmara. No polo oposto, um nome do PSOL seria o candidatos dos parlamentares mais a esquerda.

O deputado [Hugo Motta] está preparado para continuar um trabalho de representação que dialogue com temas importantes do povo brasileiro.

Odair Cunha, líder do PT na Câmara

Apoio do MDB

O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Jr (AL) estava na foto de lançamento da candidatura de Motta. O anúncio foi peito por Arthur Lira e a presença de Isnaldo serviu de sinalização sobre quais rumos o partido iria tomar.

A aliança com o MDB ocorreu em longa reunião na noite de quarta. O anúncio ocorreu na sequência e na liderança do partido na Câmara. O partido foi unânime no apoio.

Antes, Motta tinha fechado acordo com o PT. Outra vez a adesão foi unânime, o que confere 44 votos.

O acordo tardio do PL

O PL se reuniu à tarde frustrou a expectativa de anunciar acordo. À noite, o líder do partido, Altineu Cortes (PL-RJ) apareceu na frente da liderança do PT para confirmar o acordo.

Ele justificou a demora pela falta de assinaturas suficientes para conferir maioria partidária. O parlamentar declarou que Motta vai se reunir com a bancada e tratar de algumas pautas específicas.

O líder do PL disse que Bolsonaro estava a par da negociação. Desta forma, não espera que surjam surpresas no futuro.