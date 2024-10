Ciro Nogueira: direita precisa de nome em 25 com ou sem anistia a Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) defendeu, em entrevista ao UOL News nesta quarta-feira (30), que o campo da direita escolha seu representante para disputar as eleições presidenciais até o fim de 2025, independentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuar ou não inelegível.

Para o senador, que é presidente nacional do PP, o processo não pode ser igual ao da escolha de Fernando Haddad para disputar as eleições em 2018 — na época, Lula (PT) estava inelegível e preso, mas era o nome do PT para a disputa até o último dia do prazo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Temos que decidir no próximo ano quem é o candidato de 2026 para termos chance de vitória. Para unificar, para que o candidato possa criar sua chapa, formar apoio. Temos uma eleição com um país completamente dividido.

Nestas eleições [municipais de 2024], a direita e o centro, principalmente, que foi o grande vencedor, receberam o recado claro que se mantivermos unidos e tivermos sucesso com nossos prefeitos, iremos ganhar a eleição.

[Jair Bolsonaro] é o grande eleitor e a pessoa que vai definir quem é esse candidato, mas isso precisa estar sacramentado no ano de 2025.

Ciro Nogueira

Marçal foi 'fenômeno'

O senador também afirmou que Pablo Marçal (PRTB), que disputou a Prefeitura de São Paulo, tornou-se um nome "nacional" que, pela habilidade em comunicação, pode ter um papel relevante nas eleições presidenciais.

O Marçal foi um fenômeno. Poucas vezes vi alguém com capacidade de comunicação, de utilização das redes sociais. O que ele fez sem tela nenhuma é uma coisa histórica e tem que ser analisado. É lógico que a grande parte [do eleitorado de Marçal] tem um viés mais para a direita e ele os incorporou. É um quadro importante.

Ciro Nogueira

Já em relação à possibilidade de reeleição de Lula (PT), o senador afirmou que as próximas eleições presidenciais são uma grande "incógnita", mas que o presidente corre o risco de ser questionado por sua idade assim como Joe Biden nos EUA.

O presidente Lula, graças a Deus, hoje está muito bem de saúde, mas já é um homem de 79 anos. Eu acho que o Lula, pelo que eu conheço, e eu conheço o Lula da minha vida política inteira, só vai disputar essa eleição se ele for extremamente favorito. Ele jamais vai disputar uma eleição para perder no final da sua carreira.

Ciro Nogueira

