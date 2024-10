China, questionada sobre comentários de Trump, diz que Taiwan pode se tornar "descartada"

PEQUIM (Reuters) - A China insinuou na quarta-feira que, se o candidato republicano à Presidência dos EUA Donald Trump vencer as eleições de 5 de novembro, ele poderia "descartar" Taiwan, dizendo que os Estados Unidos sempre adotaram a política "America First".

Trump, que está empatado nas pesquisas com a vice-presidente Kamala Harris, fez comentários durante a campanha dizendo que Taiwan, reivindicada pelos chineses, deveria pagar para ser protegida e também acusou a ilha de roubar negócios norte-americanos de semicondutores.

Perguntada sobre os comentários de Trump neste mês, prometendo impor tarifas adicionais e maciças sobre a China se ela "entrar em Taiwan", bem como sobre Taiwan ter que pagar por proteção, uma porta-voz do escritório chinês de assuntos de Taiwan disse que o povo de Taiwan tinha uma compreensão clara da política dos EUA.

"Se os Estados Unidos estão tentando proteger ou prejudicar Taiwan, acredito que a maioria dos nossos compatriotas de Taiwan já fez um julgamento racional e sabe muito claramente que o que os Estados Unidos buscam é sempre 'America First'", disse Zhu Fenglian em uma coletiva de imprensa.

Ela estava se referindo ao slogan preferido de Trump sobre priorizar os interesses dos EUA.

A população de Taiwan sabe que "Taiwan, a qualquer momento, pode se transformar de um peão em uma criança descartada", acrescentou Zhu, sem usar o nome de Trump.

As palavras de Zhu se referem a uma tática no jogo Go, em que um jogador sacrifica uma peça menor para garantir uma vantagem ou vitória maior.

Os Estados Unidos são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, mesmo na ausência de laços diplomáticos formais entre Washington e Taipé.

Trump, em uma entrevista no fim de semana no podcast "The Joe Rogan Experience", repetiu suas afirmações sobre Taiwan "roubar" os negócios de chips dos EUA e precisar pagar para ser protegida.

