CCR vence leilão para concessão da Rota Sorocabana com oferta de R$1,601 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR venceu nesta quarta-feira leilão para concessão do sistema rodoviário do lote Rota Sorocabana, com oferta de 1,601 bilhão de reais, segundo informações da B3, comprometendo-se com o investimento previsto de 8,8 bilhões de reais ao longo do contrato de 30 anos.

O leilão envolveu um conjunto de 12 rodovias em um total de 460 quilômetros que atravessam 17 cidades da região Sudoeste do Estado de São Paulo. O projeto prevê investimentos em obras que incluem duplicação e faixas adicionais.

Além do grupo CCR, participaram do certame Ecorodovias, EPR e Pátria Investimentos.

A disputa ficou entre CCR e Ecorodovias, que ofertaram outorgas fixas de, respectivamente, 1,45 bilhão e 1,38 bilhão de reais. Houve então a etapa de lances à viva-voz, encerrada com a proposta final pela CCR de 1,601 bilhão de reais, ligeiramente acima da oferta de 1,600 bilhão de reais da Ecorodovias.

O leilão da Rota Sorocabana faz parte de 1.800 quilômetros de rodovias incluídas no programa estadual paulista de "parcerias de investimentos".

Também parte desse conjunto de estradas, o governo de São Paulo deve colocar em leilão no final de novembro o trecho da rodovia Raposo Tavares que liga a capital à Cotia. O projeto, chamado de "Nova Raposo", envolve a concessão de 92 quilômetros de rodovia e investimento de 7,9 bilhões de reais.

Os certames acontecem em um momento de aceleração nos leilões de ativos públicos estaduais e federais neste final de ano. Somente o Estado de São Paulo planeja levantar pelo menos 19 bilhões de reais neste mês e em novembro com venda de projetos envolvendo estradas, escolas e loteria.

Já o governo federal, apenas em rodovias, prevê cinco leilões em dezembro. Além disso, um leilão de três áreas portuárias no Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá está previsto para também para o último mês do ano.

Mais cedo, o governo do Piauí conseguiu leiloar a concessão de serviços de água e esgoto no Estado, um certame vencido sem concorrência pela Aegea.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Patrícia Vilas Boas)