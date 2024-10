Brasil fará reformas necessárias para assegurar estabilidade e crescimento, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o Brasil tem tarefas a cumprir e que fará as reformas que forem necessárias para assegurar a estabilidade macroeconômica e o crescimento da economia a taxas expressivas e com justiça social.

"O Brasil vai continuar crescendo. O Brasil não tem razão para não crescer. Temos tarefas a performar, a cumprir, como todo país tem", disse o ministro durante evento da Nova Indústria Brasil, em, Brasília.

"Mas nós estamos atentos aos desafios que estão colocados e temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social", garantiu.

Em seu discurso, Haddad disse que a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo deve ser aprovada neste ano pelo Congresso e que o Legislativo está em vias de concluir uma reforma no setor de seguros. Além disso, Haddad voltou a dizer que o governo se debruçará no ano que vem em uma reforma do imposto sobre a renda.

(Por Lisandra Paraguassu e Eduardo Simões)