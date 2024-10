Botafogo perde para o Peñarol (3-1) mas vai à final da Libertadores-2024

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Peñarol nesta quarta-feira (30), em Montevidéu, no jogo de volta das semifinais, mas com um placar agregado de 6 a 3 se classificou para a grande final da Copa Libertadores-2024 graças à goleada de 5 a 0 obtida no jogo de ida, no Rio de Janeiro.

Os gols dos uruguaios foram marcados por Jaime Báez, aos 30 e 55 minutos, e Facundo Batista, aos 89, enquanto o argentino Thiago Almada, aos 88, descontou para o time carioca. O Botafogo vai enfrentar o Atlético-MG na final em jogo único, no dia 30 de novembro, um sábado, em Buenos Aires.

