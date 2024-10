Bombeiros controlam incêndio em shopping no centro de São Paulo

O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo informou, no início da tarde de hoje (30), que o incêndio no Shopping 25 Brás, em São Paulo, está controlado. Segundo a corporação, não há mais possibilidade de as chamas se propagarem para as edificações vizinhas. Os

Notícias relacionadas:

bombeiros estão combatendo os focos de incêndio no interior da edificação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20

Notícias relacionadas:

desta quarta-feira (30) para um incêndio de grandes proporções na Rua Barão de Ladário, no Brás, região central da capital paulista. Minutos depois, as primeiras oito viaturas começaram a trabalhar no local, controlando as chamas. Ao menos 24 viaturas e 76 pessoas trabalharam no combate ao fogo.

Notícias relacionadas:

Equipes da Defesa Civil do estado foram encaminhadas ao local para dar suporte ao atendimento. "Estima-se que cerca de 200 pequenas lojas tenham sido atingidas pelo incêndio, que resultou no colapso do telhado. Entretanto, a Defesa Civil informa que não há risco de colapso estrutural total da edificação", informou o órgão, em nota, durante a manhã.

A edificação vizinha chegou a ser evacuada. Mais cedo, três pessoas sofreram lesões leves devido à inalação de fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Tatuapé.



Notícias relacionadas: