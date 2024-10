Biden chama apoiadores de Trump de 'lixo' e depois se retrata

NOVA YORK, 30 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, respondeu no mesmo tom aos comentários depreciativos sobre Porto Rico ditos durante um comício do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, quando um participante definiu o território como "ilha flutuante de lixo".

"Donald Trump não tem caráter. Ele não se importa com a comunidade latina. Outro dia, um dos participantes de um de seus comícios chamou Porto Rico de ilha flutuante de lixo. O único lixo que vejo flutuando por aí são os seus apoiadores", declarou o presidente a seis dias das eleições presidenciais entre sua vice, a democrata Kamala Harris, e o magnata republicano.

Pouco depois, Biden corrigiu sua fala, explicando que se referia apenas ao comediante que fez o comentário, e não a todos os eleitores de Trump. "Hoje me referi ao comentário de um apoiador de Trump sobre Porto Rico", escreveu o presidente no X, acrescentando que "tal fala não reflete o que somos como país".

Trump, que ontem (29) defendeu o polêmico comício, chamando-o de "festa de amor absoluta", rebateu os ataques de Biden. "Uma coisa terrível de se dizer", falou o republicano, comparando as declarações do democrata às de Hillary Clinton em 2016, quando ela definiu apoiadores do magnata como "deploráveis".

"Ninguém ama mais a nossa comunidade latina e a nossa comunidade porto-riquenha do que eu", ressaltou Trump.

Já Harris, que trava uma disputa acirrada com o republicano, preferiu tomar distância das críticas de Biden. "Discordo totalmente dos ataques baseados na polarização eleitoral. Estou convencida que os americanos têm muito mais coisas em comum do que as ideologias que os dividem", destacou. (ANSA).

