Bebedouro para galão promete gelar água e está por R$ 303; veja avaliações

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta para quem utiliza galões de água em casa. O bebedouro Acquaplus, da Britânia, que libera água gelada e em temperatura natural, está com um desconto de 15%, custando R$ 303,05.

Quer saber se vale a pena ter esse produto em casa? A seguir, explicamos os principais atributos do modelo informados pelo fabricante, assim como os pontos que foram elogiados e criticados pelos consumidores. Confira a seguir:

O que a Britânia diz sobre esse bebedouro?

Tem suporte para perfurar o galão de água quando ele é encaixado --não é necessário remover o lacre, evitando a possibilidade de contaminação e o desperdício

Possui bandeja coletora removível abaixo das torneiras, o que facilita a limpeza

Promete um baixo consumo de energia

É compatível com galões de 10 e 20 litros

Tem duas torneiras: uma para água natural e outra para água gelada (possui sistema de refrigeração)

É bivolt

O que diz quem comprou

O modelo é elogiado principalmente pela facilidade de instalar e pelo custo-benefício. São mais de 2.400 avaliações do produto registradas na Amazon, com nota média de 4,2 —do total de cinco. Veja alguns comentários de quem o usou.

Ótimo custo-benefício. Duvidei que esfriaria bem a água, mas até que baixa bem a temperatura e, se o fluxo de pessoas que utilizam for baixo, dificilmente a água gelada acabará logo. É muito leve e tem um aspecto frágil, apesar de bonito. Acredito que não tem compressor, mas não sei como ele faz para esfriar a água. Na parte traseira, tem um cooler/ventoinha razoável e a recomendação do manual é que fique a 25 cm da parede. Renato G.

A água gela bem, não é trincando os dentes, mas cumpre o que promete. Amei, compraria novamente. Hilmara Chaves

Se você não quer pagar muito dinheiro em um bebedouro, esse é uma solução. É um bebedouro pequeno, mas cumpre o objetivo. Dá para tirar um copo de água gelada, pelo menos. Ele tem um ruído que quase sempre aparece quando você faz uso dele. Como ele é pequeno, o reservatório de água também é pequeno e, com isso, sempre cai água quando coloco o garrafão nele. Mas foi uma boa compra. Magno Lusbel

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores citam que o produto é frágil e que não deixa a água muito fria. Outros também reclamam que a vazão da água é muito devagar.

Já tinha lido diversos comentários sobre a água sair devagar e não ser extremamente gelada. Comprei ciente. Esses dois pontos são fatos, no entanto, não estou arrependida. Pelo preço, estética e a entrega, no meu caso, foi ótimo. Marcela Nunes

Bom custo-benefício. Nossa região é bastante quente e, mesmo assim, ele gela bem, não trincando, mas o suficiente. Só achamos o reservatório pequeno. Melissa

Esse bebedouro é frágil. A vazão dele é bem lenta. A água demora para encher um copo de 250 ml. A parte que é pressionada para trás, para poder liberar a vazão d'água, é frágil e já quebrou (onde sai a água gelada). E olha que moro sozinho e sou bem cuidadoso. Frustrado aqui. Marco Ribeiro

