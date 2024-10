Ataque com drones deixa nove feridos na capital da Ucrânia

Nove pessoas, incluindo uma menina de 11 anos, ficaram feridas na manhã desta quarta-feira em Kiev, capital da Ucrânia, em um ataque russo com drones que provocou um incêndio em um edifício, informaram as autoridades.

"Após um ataque com drones, um incêndio foi registrado no segundo e terceiro andares de um prédio de nove andares no distrito de Solomianski" (oeste), anunciaram as equipes de resgate ucranianas em um comunicado publicado no Telegram.

O incêndio se propagou por uma "superfície de 40 metros quadrados", segundo a nota.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que uma menina de 11 anos foi ferida no ataque após a queda "dos destroços de um drone".

Cidades ucranianas, incluindo Kiev, são alvos frequentes de ataques de drones e mísseis russos desde o início da invasão das forças de Moscou, em fevereiro de 2022.

