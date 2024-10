Após mais de cinco horas, incêndio no Shopping 25 é controlado pelos bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25 localizado na Rua Barão de Ladário, na região do Brás, centro comercial da cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, 30. Três pessoas sofreram lesões leves devido à inalação de fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Tatuapé. O fogo foi controlado por volta das 13h, após mais de cinco horas de trabalhos.

As chamas tomaram conta do 2º pavimento do edifício, e as equipes tiveram que realizar o combate tanto externo quanto interno, com foco no 1º andar, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está vencido desde 11 de agosto de 2024.

Ainda de acordo com o órgão estadual, a edificação vizinha já foi evacuada e o fogo não atingiu outros imóveis.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o certificado de segurança do Shopping 25, emitido pelo Contru, foi aprovado em 2022 e está válido até 2027.

Estima-se que cerca de 200 pequenas lojas tenham sido afetadas pelo incêndio. Por conta das chamas, o telhado do edifício desabou. Entretanto, a Defesa Civil do Estado de São Paulo afirma que não há risco de colapso estrutural total da edificação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 24 viaturas seguem no local para prestar atendimento. A Defesa Civil do município também foi acionada.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi acionada, esteve no local e constatou que não houve desabastecimento de água no local para controle das chamas. Hidrantes se encontram em bom funcionamento e com boa vazão de água.

A Enel Distribuição São Paulo informa que equipes foram enviadas ao local do incêndio, em apoio aos trabalhos do Corpo de Bombeiros. A rede da área afetada foi desligada para eliminar risco elétrico.

A companhia esclarece ainda que não recebeu nenhum acionamento referente a falta de luz na rua, durante a madrugada e na noite anterior.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h45. Além do fogo, havia muita fumaça na região. Autoridades orientam que a população ainda evite o local.

Veja bloqueios na região, de acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET):

- Há pontos de bloqueios entre a Rua Barão de Ladário, Rua Oriente e a Rua João Teodoro;

- Na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Miller;

- Na Rua João Teodoro com a Rua Monsenhor de Andrade;

- Na Avenida do Estado com a Rua São Caetano.

- O desvio é feito pela Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, seguindo pela Avenida Celso Garcia. A CET recomenda que o motorista evite a região.

Nas redes sociais, lojistas compartilharam vídeos do momento em que o fogo teria começado. Segundo comerciantes, o estabelecimento ficou sem energia por volta das 12h de terça-feira, 29. A luz só retornou quando as lojas já tinham sido fechadas.

Incêndio na região do Brás

A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que sete linhas de ônibus foram desviadas desde as 6h30 desta quarta-feira em razão de interferência na Rua Barão de Ladário com a Rua Oriente, no Brás.

Linhas afetadas:

174M/10 Vl. Sabrina - Museu do Ipiranga

2105/10 Jd. Filhos da Terra - Lgo. da Concórdia

2123/10 Vl. Medeiros - Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves - Liberdade

2161/10 Pq. Edu Chave - Pça. do Correio

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

272N/10 Pq. Novo Mundo - Pq. D. Pedro II

Desvio no sentido do centro: normal até a Rua Barão de Ladário, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Avenida Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.