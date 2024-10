Anec revisa para baixo projeção de exportação de soja, farelo e milho em outubro

São Paulo, 30 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu suas projeções para as exportações de milho e soja do Brasil em outubro. A estimativa para os embarques de milho foi ajustada para 5,93 milhões de toneladas, abaixo dos 6,24 milhões previstos na semana anterior. Para a soja, a expectativa de exportação recuou para 4,58 milhões de toneladas, ante 4,62 milhões de toneladas na semana passada. Já os embarques de farelo de soja devem atingir 2,51 milhões de toneladas em outubro, contra estimativa anterior de 2,56 milhões de toneladas.A Anec projeta embarques de 1,523 milhão de toneladas de milho do Brasil para esta semana (27 de outubro a 2 de novembro). Para a soja, a previsão é de 1,018 milhão de toneladas, enquanto o farelo deve somar 686,8 mil toneladas.No acumulado do ano, as exportações brasileiras de soja devem atingir 93,68 milhões de toneladas, volume inferior aos 101,3 milhões embarcados em 2023. As exportações de milho estão projetadas em 29,41 milhões de toneladas, também abaixo das 55,5 milhões de toneladas do ano anterior.