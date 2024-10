Airbus supera em lucro no terceiro trimestre e mantém previsão para entrega de aeronaves no ano

A Airbus informou ter obtido lucro líquido de 938 milhões de euros no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 22% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de 1,24 euros, acima do previsto pelo consenso de analistas consultados pela FactSet, de 1,07 euros.

A receita da companhia somou 15,69 bilhões de euros no intervalo entre julho e setembro, o que representa um aumento de 5% no confronto anual. Analistas consultados pela FactSet previam um resultado menor, de 15,23 bilhões de euros.

A gigante da aviação estimou que entregará 770 jatos comerciais este ano, mantendo estimativa divulgada em julho. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado esperado para 2024 também permanece em 5,5 bilhões de euros.