Acusados de matar Marielle e Anderson vão a júri: acompanhe ao vivo

Começa hoje o júri popular dos réus confessos pelos homicídios da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa, 54, e Élcio de Queiroz, 51, deve durar pelo menos dois dias.

Como será o júri

Ao todo, nove testemunhas serão ouvidas no 4º Tribunal do Júri do Rio. Sete pessoas foram indicadas pelo Ministério Público e as outras duas pela defesa de Lessa.

Na primeira fileira do plenário, estão sentados lado a lado, na sequência: o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), pai da Marielle, Anielle e filha da Marielle. Mãe da Marielle e a viúva do motorista Anderson Gomes não estão acompanhando o primeiro depoimento.

Primeira testemunha é a única sobrevivente do crime. A assessora de imprensa Fernanda Chaves, 50, é também a principal pessoa a ser ouvida.

O MP quer a pena máxima dos acusados, que pode chegar a 84 anos de prisão. O processo que levou à prisão de Lessa e Queiroz tem 13.680 folhas, 68 volumes e 58 anexos. A juíza responsável é Lúcia Mothé Glioche, titular da 4ª Vara Criminal do Rio.

Os dois ex-PMs estão presos desde 12 de março de 2019. Eles participarão do julgamento por videoconferência. Lessa está na prisão de Tremembé (SP), enquanto Queiroz está no presídio federal de Brasília.

Marielle tinha cerca de um ano de mandato como vereadora quando foi assassinada. Ela e seu motorista foram morots a tiros quando voltavam de uma agenda na Lapa, no centro da capital, em um encontro de mulheres negras.