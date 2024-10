8 exercícios aeróbicos para fazer em casa e ficar em forma

Não é novidade que os exercícios aeróbicos são responsáveis pela queima intensa de calorias e, assim, auxiliam efetivamente na perda de peso. Entretanto, além da redução dos quilos na balança, essa modalidade é uma excelente aliada para quem deseja se exercitar de uma maneira saudável e manter o bem-estar.

Os exercícios aeróbicos melhoram a condição cardíaca, protegem o organismo, diminuem o risco de doenças cardiovasculares, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a densidade óssea através do impacto, prevenindo a osteoporose.

Fora o auxílio na saúde física, eles também colaboram para a melhora da saúde mental. A modalidade ajuda no controle do estresse e da ansiedade, através da liberação de alguns hormônios — como a serotonina e a endorfina —, melhora qualidade do sono e pode contribuir de forma positiva no tratamento da depressão.

Mirian Chaves, educadora física e especialista em atividade física adaptada, treinamento funcional e core training, e Gabriel Araújo, também educador físico, indicam exercícios aeróbicos que podem ser feitos em casa, sem tantos espaços — seja na sala, no quarto ou no quintal. Entretanto, a especialista alerta que nenhum resultado é imediato: "Para obter os benefícios do exercício aeróbico é importante realizar os treinos regularmente. A liberação médica e o acompanhamento de um professor de educação física são muito importantes".

Veja exercícios aeróbicos ou de força para fazer em casa

1. Pular corda

Escolha um local confortável e arejado que permita os movimentos da corda, coloque uma roupa leve e um tênis adequado. Ajuste a corda pisando no centro, segure as pontas com as duas mãos e estenda em direção à parte superior do corpo. O comprimento estará correto quando as pontas atingirem a altura do peito, abaixo do queixo.

Para quem vai iniciar a prática, é importante começar aos poucos e aumentar o tempo do exercício gradativamente. Mantenha uma postura ereta com o tronco alinhado e olhe para a frente; contraia o abdômen durante a prática. Segure a corda atrás do corpo e realize movimentos circulares com os punhos, estabilizando os braços e os ombros. Inicie os giros e quando a corda tocar o chão, pule sobre ela com os dois pés — é importante começar devagar para entender e coordenar os movimentos.

Para os iniciantes, o indicado é começar o treino com 30 segundos de salto na corda e 30 segundos de descanso. No início, pode repetir essa série por 5 a 8 minutos e, caso esteja fácil, pode aumentar para 10 minutos. Para quem tem mais prática, a sugestão é alternar 1 minuto de corda para 1 minuto de descanso por 20 minutos. Quem tem um nível mais avançado, pode optar por um treino contínuo pulando corda por 15 ou 20 minutos sem parar.

2. Subida e descida com step

Imagem: Getty Images

Se você está iniciando a modalidade, deixe o step mais baixo. Para começar, é importante alinhar a postura: mantenha o tronco ereto e olhe para frente; relaxe os ombros; contraia o abdômen; flexione levemente os joelhos durante a execução dos movimentos; alinhe os joelhos e pés; suba com atenção apoiando o pé inteiro no step. O passo básico é subir e descer "o degrau" apoiando os pés. Suba apoiando primeiro o pé direito e depois o pé esquerdo e em seguida desça o pé direito e depois o esquerdo.

Para iniciantes, o ideal é subir oito vezes alternando os pés e descansar por 30 segundos, repetindo a sequência de oito a 10 vezes, aumentando gradativamente. Quando se sentir confortável com o movimento, faça da mesma forma, mas eleve o joelho na altura do quadril.

Para quem está em um estágio mais avançado, é possível realizar um salto apoiando os dois pés ao mesmo tempo no step: posicione o step a frente, tenha os pés paralelos e alinhados com o quadril, flexione os joelhos e impulsione os braços, saltando e apoiando os dois pés em cima do step; volte os pés para o chão de maneira suave e repita o movimento. Nesse ritmo, é possível realizar um minuto de saltos e descansar por mais um e repetir durante 15 ou 20 minutos.

3. Polichinelo frontal com mini band

Imagem: Getty Images

Posicione a mini band um pouco acima dos tornozelos e fique em pé. Com um pé na frente do outro (afastamento ântero-posterior), faça o movimento de tesoura, alternando os pés e levando o braço contrário acima da cabeça. Repita o movimento de forma rápida e mantenha a tensão da mini band. Cada movimento pode ser feito durante 30 segundos, na velocidade que desejar, e o descanso é também por 30 segundos. A série pode ser feita de cinco a dez vezes e pode ser aumentada gradativamente.

4. Agachamento e desenvolvimento com halteres

Imagem: Getty Images

Fique em pé com as pernas afastadas na linha do quadril e posicione os halteres sobre os ombros. Agache projetando o quadril para trás e suba estendendo os joelhos e empurrando os halteres para cima. Sem pausa, faça por 30 segundos e repita os movimentos em três séries. Este exercício trabalhará mais sua força.

5. Burpee com halteres

Imagem: iStock

Em pé, segure um halter em cada mão com os braços estendidos ao lado do corpo. Flexione os joelhos, agache e apoie os halteres no chão, afastados um pouco além da largura dos ombros. Na sequência, "jogue" os pés para trás e fique em posição de flexão de braços, apoiando as mãos nos halteres. Faça uma flexão. Após subir o corpo, traga as pernas em direção ao tronco e fique agachado novamente.

Estenda as pernas e o corpo, dando um salto para cima com as mãos em cima da cabeça. Os movimentos podem ser repetidos por 30 segundos seguidos e podem ter três séries. Mais um exercício que trabalhará bastante a força.

6. Abdominal remador com colchonete

Imagem: Forever Filmes

Deite no colchonete, estenda os braços e pernas por completo. Suba flexionando os joelhos na direção do peito e abrace as pernas ao mesmo tempo. Volte para a posição inicial e repita sem parar por 30 segundos. Repita os movimentos três vezes. Também ajudará a fortalecer seus músculos.

7. Flexora na bola suíça

Imagem: Getty Images

Deite no chão ou em um colchonete e apoie os calcanhares no meio da bola. Flexione os joelhos, aperte a bola contra o solo e projete o quadril para cima. O educador destaca que é importante manter o quadril fora do chão durante todo o exercício. Faça a operação por 30 segundos e repita três vezes esta atividade anaeróbica.

8. Polichinelo com desenvolvimento de halteres

Imagem: iStock

Em pé, mantenha as pernas unidades e os halteres logo acima dos ombros, com os cotovelos abertos. Dê um salto para cima e, ao mesmo tempo, afaste as pernas de uma forma lateral e empurre os halteres para cima. Em seguida, dê um salto fechando as pernas e abaixando os braços até que altura dos ombros volte à posição inicial. Realize o movimento de forma contínua por 30 segundos e repita por três vezes. Mais um exercício de intensidade que trabalhará sua força.

(*) Com informações de reportagem publicada em 23/10/2020