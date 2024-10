ROMA, 30 OUT (ANSA) - A Juventus sofreu um novo tropeço na Série A da Itália ao empatar em casa por 2 a 2 com o Parma, que luta contra a zona do rebaixamento. A Atalanta, por sua vez, não abriu brechas para possíveis surpresas e bateu o Monza pelo placar de dois gols a zero. (ANSA).

