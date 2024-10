MILÃO, 30 OUT (ANSA) - A Internazionale, atual campeã italiana, derrotou nesta quarta-feira (30) o Empoli por 3 a 0 e diminuiu a vantagem do Napoli na liderança da Série A. Os jogadores Davide Frattesi, que balançou as redes duas vezes, e Lautaro Martínez deram a vitória para os nerazzurri. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.